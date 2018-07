Madrid (SID) - Spaniens Nationaltrainer Vicente del Bosque hat für das Test-Länderspiel in Mexiko am 11. August 18 Weltmeister in sein Aufgebot berufen. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet beim Test Deutschlands gegen Dänemark in Kopenhagen aus Rücksicht auf die Bundesliga-Klubs auf zahlreiche WM-Teilnehmer verzichtet.

Del Bosque berief in Nacho Monreal (CA Osasuna), Santi Cazorla und Bruno Soriano (beide FC Villareal) lediglich drei Spieler, die nicht zum erfolgreichen WM-Aufgebot der Spanier gehörten. Als einziger Top-Star fehlt lediglich der angeschlagene Stürmer Fernando Torres, der im EM-Finale 2008 in Wien den 1:0-Siegtreffer gegen Deutschland erzielt hatte.