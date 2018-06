Nyon (SID) - Eine harte Nuss für Werder Bremen auf dem Weg in die Champions League und deutlich leichtere Lose für die drei Bundesliga-Vertreter in der Europa League ergab die Auslosung der Europapokalwettbewerbe am Freitag in Nyon. Bremen muss in den Play-off-Spielen zur Gruppenphase der Champions League gegen den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua antreten und tritt dabei am 18. August (20.45 Uhr/live bei Sat.1) zunächst zu Hause an. Das Rückspiel findet am 24. August (20.45 Uhr/live bei Sat.1) Genua statt.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart dagegen dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Gruppenphase der Europa League machen. Dortmund trifft auf den aserbaidschanischen Vertreter Qarabag Agdam, während Leverkusen gegen das ukrainische Team SC Simferopol antritt. Stuttgart misst sich nach seiner erfolgreichen Qualifikation für die K.o.-Runde mit dem slowakischen Traditionsklub Slovan Bratislava. Dortmund und Leverkusen haben schon in den Hinspielen Heimrecht, während Stuttgart zunächst auswärts spielen muss. Die Spiele finden am 19. und 26. August statt.