München (SID) - Der dreimalige Schützen-Olympiasieger Ralf Schumann will auch nach der Pleite bei der Heim-WM in München seine Karriere fortsetzen und in London mit 50 Jahren seine siebten Sommerspiele bestreiten. "2011 endet meine Trainer-Ausbildung, dann hätte ich noch ein Jahr Vorbereitungszeit bis Olympia 2012", sagte der 48 Jahre alte "Schützen-Schumi".

Der Olympiasieger von 1992, 1996 und 2004 sowie Olympia-Zweite von 2008 war bei den Titelkämpfen in München mit der Schnellfeuerpistole abgeschlagen im Mittelfeld gelandet. Obwohl er selbst Altersprobleme einräumte ("Das ist rein rechnerisch so. Und außerdem musst du Motivation suchen"), sieht der Thüringer die Hauptursache für die Pleite im fehlenden Training.

"Ich bin hierher gefahren, um Weltmeister zu werden. Aber ich mache halt jetzt nebenbei einen Trainerjob und außerdem die Trainer-Ausbildung in Köln. Und die hat Priorität", sagte Schumann. Der erfolgreichste deutsche Sportschütze gilt als potenzieller Nachfolger von Pistolen-Bundestrainer Peter Kraneis. London 2012 will der Routinier aber noch letztmals als Sportler erleben. Sportdirektor Heiner Gabelmann hat bereits angekündigt, dass man mit Blick auf die Sommerspiele auch mit älteren Topathleten wie Schumann plant.