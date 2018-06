Gießen (SID) - Bundesligist Giessen 46ers hat den Amerikaner Walker Russell verpflichtet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erhält der 27-Jährige einen Einjahresvertrag. Zunächst muss sich der Point Guard jedoch noch in einer zweiwöchigen Probephase behaupten. "Walker ist hochmotiviert, er weiß, dass er bei uns eine große Chance hat, sich als Spielgestalter in einer guten europäischen Liga etablieren zu können", sagte Sportdirektor und Cheftrainer Vladimir Bogojevic.