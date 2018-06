Akron (SID) - Golfprofi Lee Westwood hat seine Teilnahme an der in einer Woche beginnenden US PGA Championship abgesagt. Der 37-Jährige, der bei dem letzten Major-Turnier des Jahres im vergangenen Jahr Dritter geworden war, verzichtet wegen eines geschwollenen Knöchels auf einen Start in Kohler/Wisconsin. "Ich pausiere, bis es besser wird", sagte der Brite, der spätestens Anfang Oktober beim Ryder Cup wieder fit sein will.