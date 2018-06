Inhalt Seite 1 — Offenbach verteidigt Tabellenführung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Favorit Kickers Offenbach und Überraschungs-Team Jahn Regensburg haben in der 3. Liga durch Derby-Siege ihre weißen Westen bewahrt. Die Regensburger setzten sich gegen Wacker Burghausen mit 2:0 (1:0) durch und sind sogar noch ohne Gegentor. Tabellenführer bleibt wegen der um ein Treffer besseren Tordifferenz Offenbach, das 2:1 (0:1) beim bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen SV Wehen Wiesbaden (7) gewann. Das Spiel von Eintracht Braunschweig (9) bei Bayern München II wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes nach starken Regenfällen abgesagt.

Direkt hinter dem Spitzentrio folgt die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart (8) nach dem 1:1 (0:1) bei Dynamo Dresden (4). Der vermeintliche Top-Favorit SV Sandhausen (3) kassierte beim 0:2 (0:1) gegen Carl-Zeiss Jena (6) schon die dritte Niederlage.

Aufsteiger Saarbrücken bleibt Letzter

Tabellenletzter bleibt Aufsteiger 1. FC Saarbrücken, der mit 3:4 (2:2) gegen den 1. FC Heidenheim (7) auch sein drittes Saisonspiel verlor und als einziges punktloses Team am Mittwoch zum Nachholspiel in Jena antreten muss. Heidenheims Patrick Mayer traf gleich dreimal und setzte sich mit insgesamt fünf Toren an die Spitze der Torjägerliste.

Der zweite Aufsteiger SV Babelsberg 03 (6) feierte durch das 2:0 (1:0) bei Absteiger Rot Weiss Ahlen (3) dagegen schon den zweiten Sieg. Während die Ahlener sich nach unten orientieren müssen, treffen die beiden Mitabsteiger Hansa Rostock (6) und TuS Koblenz (5) wie der Vorletzte und Drittletzte VfR Aalen und SpVgg Unterhaching (beide 1) erst am Sonntag aufeinander.

Rot-Weiß Erfurt (4) feierte durch das 2:1 (1:0) gegen Werder Bremen II (2) den erlösenden ersten Sieg. Bremens Dominik Schmidt sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (41.), Erfurts Marcel Reichwein scheiterte mit einem Foulelfmeter (57.) an Werder-Keeper Felix Wiedwald.

Regensburg: Schweinsteiger Mann des Tages