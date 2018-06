Nürburgring (SID) - Der Schwede Mattias Ekström hat in der Qualifikation zum DTM-Lauf auf dem Nürburgring der Mercedes-Armada getrotzt und seinen Audi A4 auf die Pole Position gestellt. Ekström, der zum zweiten Mal in dieser Saison auf Startplatz eins steht, setzte sich am Samstag vor fünf Mercedes C-Klassen durch, angeführt vom Kanadier Bruno Spengler, der vor dem 5. Lauf der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft souverän die Gesamtwertung anführt.

Hinter Spengler folgten noch der aktuelle Gesamtzweite Jamie Green, Paul di Resta und Gary Paffett (alle Großbritannien) sowie der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher. Sein Markenkollege und früherer Formel-1-Kontrahent David Coulthard (Großbritannien) startet von Position zehn aus in sein fünftes DTM-Rennen.

Scheider mit Getriebeproblemen

Titelverteidiger Timo Scheider landete nach Getriebeproblemen in seinem Audi lediglich auf Rang acht und muss damit möglicherweise schon vor den letzten sechs Rennen den Traum vom Titel-Hattrick begraben.

Spengler hat vor dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/live in der ARD) mit 32 Punkten zehn Zähler Vorsprung auf Green (22), der zuletzt auf dem Norisring triumphiert hatte. Der zweimalige Champion Ekström folgt mit 21 Punkten auf Platz drei.