London (SID) - Ohne den angeschlagenen Superstar Didier Drogba, aber mit vier Bundesliga-Profis tritt die Elfenbeinküste am Dienstag zum Länderspiel gegen Italien an. Guy Demel vom Hamburger SV und Arthur Boka vom VfB Stuttgart gehören wie schon bei der WM zum Kader der Ivorer. In London dabei ist zudem das Hannover-Duo Constant Djakpa und Didier Ya Konan.

Offen ist dagegen, von wem das Team bei seinem ersten Auftritt nach dem Vorrunden-Aus in Südafrika betreut wird. Nach der Trennung von Sven-Göran Eriksson plant der Verband FIF, den neuen Nationaltrainer noch vor dem Spiel gegen Italien bekanntzugeben. Heißester Kandidat auf den Posten ist der Franzose Gerard Gili.