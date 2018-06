Köln (SID) - Um 14.00 Uhr wird auf dem Nürburgring der 5. Lauf zur Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft gestartet. Aus der Pole Position startet der Schwede Matthias Ekström mit einen Audi A4. Direkt hinter ihm steht der kanadische Mercedes-Pilot Bruno Spengler, der souverän die Gesamtwertung anführt.

Beim Judo-Europacup in Hamburg stehen ab 17.00 Uhr weitere Finals an. Das deutsche Team war am Samstag mit vier Siegen und insgesamt zwölf Medaillen bereits äußerst erfolgreich.

Bei den Weltmeisterschaften der Schützen in München steht heute ab 14.30 Uhr in der Frauenkonkurrenz das Finale im Luftpistolen-Wettbewerb auf dem Programm.

Bei den Europameisterschaften in Budapest steht heute im Freiwasserschwimmen der 25-km-Wettbewerb der Frauen an. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei auf Angela Maurer.

In England wird heute offiziell die neue Fußball-Saison eröffnet. Dabei treffen im traditionellen Community Shield in Wembley Doublegewinner FC Chelsea und Rekordmeister Manchester United aufeinander. Anstoß ist um 18.00 Uhr.