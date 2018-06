Inhalt Seite 1 — Robben zum Spieler des Jahres gewählt Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Arjen Robben ist Fußballer des Jahres, Louis van Gaal der Trainer des Jahres: Bayern München ist im deutschen Fußball derzeit unbestritten das Maß aller Dinge. Einen Tag nach dem Supercup-Gewinn des Rekordmeisters wurde Mittelfeldstar Robben zum besten Spieler der Saison 2009/2010 gekürt, nachdem er die Münchner zur deutschen Meisterschaft und zum DFB-Pokalsieg geschossen hatte.

"Das ist eine große Ehre. Eine Belohnung für eine super Saison. Nur ein Spiel hat gefehlt, und wir hätten alles gewonnen. Ich bin froh, dass ich zum FC Bayern gekommen bin. Dieser Titel ist ja auch einer für die Mannschaft", sagte der zurzeit verletzte 26-Jährige und fügte an: "Deutschland und Holland, die Rivalität ist da. Aber für mich ist sie weniger geworden. Ich habe viele Sympathien für die Deutschen. Ich fühle mich hier sehr wohl."

Der Nationalspieler, der jedoch mit den Bayern im Champions-League-Finale an Inter Mailand und mit den Niederlanden im WM-Finale an Spanien gescheitert war, lag bei der vom kicker-Sportmagazin organisierten Wahl unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) mit 445 Stimmen klar vor seinen Vereinskameraden Bastian Schweinsteiger (180), Thomas Müller (118) und Philipp Lahm (35).

Den Triumph der Bayern machte van Gaal perfekt, der gleich nach seiner ersten Saison in Deutschland zum besten Trainer gewählt wurde. Der Niederländer, der am Sonntag seinen 59. Geburtstag feierte, siegte mit 398 Stimmen klar vor Vorjahressieger Felix Magath (231/Schalke 04) und Bundestrainer Joachim Löw (87).

Van Gaal: "Grund zum Feiern"

"Ich freue mich über die Wahl zum Trainer des Jahres. Jeder Preis oder Titel ist ein Grund zum Feiern", sagte das selbst ernannte "Feierbiest", der sich auch als guter Botschafter in Deutschland sieht: "Der holländische Generalkonsul hat mir vor kurzem gesagt, dass alles anders geworden ist seit Robben, van Bommel und van Gaal in München sind. Sie glauben nicht, wie viele Bayern-Fans es jetzt in Holland gibt."

Dass sein Landsmann Robben zum besten Spieler gekürt wurde, ist für den Bayern-Coach keine Überraschung: "Mit Arjen hat es den Richtigen getroffen. Der effektivste Spieler war Robben. Er hat auch in den schwierigsten Momenten die Spiele entschieden."