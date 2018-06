Inhalt Seite 1 — Stuck nach Kopf-OP wohl auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neuwied (SID) - Nur wenige Stunden nachdem er dem Tod von der Schippe gesprungen war, war Hans-Joachim Stuck schon wieder zum Scherzen zumute. "Das war eine Sekunde vör Zwölf", sagte der 59-Jährige dem SID und ergänzte mit Blick auf die Drainage: "Ich habe jetzt zwei Löcher im Kopf. Das sind offenbar gute Antennen nach oben."

Die Notoperation nach dem großen Schock war gut verlaufen, das letzte Ziel in der großen Rennfahrer-Karriere Stucks ist aber in weite Ferne gerückt. Der frühere Formel-1-Pilot hatte sich am Samstag in Neuwied einer OP unterziehen müssen, da die Ärzte ein Hämatom am Kopf festgestellt hatten. Den Eingriff hat "Strietzel" gut überstanden. Stuck wurde am Sonntag von der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt.

Sohn verzichtete auf die DTM-Teilnahme

Ob er weiter Rennen fahren wird, erscheint nun fraglich. Dabei hatte er ein Karriere-Ende nach dem Unfall bei der deutschen Langstrecken-Meisterschaft am 3. Juli, dessen Spätfolge das Hämatom gewesen sein könnte, noch ausgeschlossen. "Das ist überhaupt kein Thema. Mein großes Ziel ist es, einmal mit meinen beiden Söhnen Ferdinand und Johannes ein 24-Stunden-Rennen zu fahren", hatte der VW-Motorsportberater dem SID gesagt.

Ob es zur großen Familien-Zusammenführung auf der Strecke noch kommen wird, ist nun offen, am Sonntag atmete die Familie Stuck aber erstmal auf. Auch für Sohn Johannes (23), der wie der Vater am Wochenende im VW-Scirocco-Cup im Rahmenprogramm der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft fahren wollte, war der Rennsport zunächst zweitrangig; er verzichtete auf den Start und fuhr stattdessen zu seinem Vater ins Krankenhaus.

Weil er laut seiner Ehefrau Sylvia seit ein paar Tagen über Kopfschmerzen und am Freitag nach dem Training zudem über Übelkeit und Schwindelgefühle geklagt hatte, war Stuck im Medical-Center an der Rennstrecke untersucht worden. Dort riet ihm ein Arzt zu weiteren medizinischen Checks in Neuwied, wo die Ärzte nach seinem Crash bereits eine schwere Gehirnerschütterung und Rippenprellung diagnostiziert hatten.

Nissen: "Er klagte plötzlich über Gleichgewichtsstörungen"