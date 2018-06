Köln (SID) - Die Zahl der Straftaten mit Feuerwerkskörpern hat sich in der Bundesliga innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Die Bundespolizei registrierte allein in der Spielzeit 2009/2010 424 Fälle des versuchten Schmuggels von Böllern in die Stadien. Ein Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 194. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus.

In der Saison 2009/2010 wurden durch das Zünden von Rauchbomben und Knallkörpern 35 Polizisten verletzt. 132 Täter wurden festgenommen und wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz belangt.