Hamburg (SID) - Olympiasieger Ole Bischof steht an der Spitze des 18-Aufgebots des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für die WM in Tokio (9. bis 13. September) an. Der DJB gab das Aufgebot für die Titelkämpfe im Judo-Mutterland unmittelbar im Anschluss an den Europacup in Hamburg bekannt.

In Andreas Tölzer, Christopher Völk, Claudia Malzahn und Franziska Konitz treten auch vier deutsche Europacup-Sieger die Reise nach Fernost an. "Das bestätigt uns, dass wir die richtige Auswahl getroffen haben und eine starke Mannschaft zur WM schicken", sagte Sportdirektor Manfred Birod. Auf den Mönchengladbacher Tölzer wartet wie auf Robert Zimmermann (Potsdam) ein Doppelstart. Die beiden "schweren Jungs" kämpfen sowohl in der Klasse über 100 kg als auch in der offenen Gewichtsklasse (Open).

Bei der WM 2009 hatte der DJB durch Romy Tarangul, Heide Wollert, Malzahn und Bischof, der auf einen Start in Hamburg verzichtet hatte, vier Medaillen verbuchen können. Das Quartett ist auch in Japan im Einsatz