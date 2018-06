Nottwil (SID) - Diskus-Weltmeister Robert Harting ist beim ersten Meeting nach seiner Silbermedaille bei der EM in Barcelona erneut nur Zweiter geworden. Der 25-jährige Berliner musste sich im Schweizer Nottwil mit 64,93m dem Spanier Mario Pestano geschlagen geben (65,17). Dritter wurde der EM-Siebte Martin Wierig aus Magdeburg (64,01), Hartings Bruder Christoph belegte mit 55,11m abgeschlagen den achten und damit letzten Platz.

Ursprünglich hatte sich Harting für seine Starts in den kommenden Wochen die Verbesserung seines Hausrekords (69,43) vorgenommen: "Ich will die 70 Meter unbedingt werfen. Vielleicht klappt es ja beim ISTAF in Berlin. So einen Wurf vor Heim-Publikum rauszuhauen, wäre ja auch cool", sagte der Weltmeister mit Blick auf das Stadionfest in der Hauptstadt am 22. August.