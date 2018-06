Köln (SID) - Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest starten heute die Beckenwettbewerbe mit vier Entscheidungen. Weltmeister Paul Biedermann ist über die 400-Meter-Freistil-Distanz ein deutscher Goldkandidat. Zudem gehen die Frauen über 400 Meter Lagen an den Start, ehe der Europameister der Freistil-Staffeln der Männer und Frauen über 100 Meter gekürt wird.

Bei den Weltmeisterschaften der Sportschützen in München steht heute das Finale der Frauen mit der Sportpistole auf dem Programm. Dabei peilt die Olympia-Dritte Munkhbayar Dorjsuren in ihrer Heimatstadt Edelmetall an.