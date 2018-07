Washington (SID) - Barack Obama hat sich mit einem Basketball-Staraufgebot selbst ein verspätetes Geschenk zu seinem 49. Geburtstag am 4. August gemacht. Der US-Präsident traf sich am Sonntag mit 16 prominenten Korbjägern zu einem "Spielchen" in einer Sporthalle in Washington, darunter die NBA-Superstars Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), LeBron James (Miami Heat) und Carmelo Anthony (Denver Nuggets) sowie der frühere Lakers-Star Earvin "Magic" Johnson.

Im Anschluss an das sportliche Vergnügen feierte Basketball-Fan Obama mit einigen der Spieler sowie Freunden und Familie im Garten des Weißen Hauses mit einem Barbecue seinen Ehrentag.