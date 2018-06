Inhalt Seite 1 — Lahm will Kapitänsbinde behalten Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Bundestrainer Joachim Löw spielt auf Zeit, doch der Machtkampf zwischen Michael Ballack und Philipp Lahm sorgt auch vor dem ersten Länderspiel des Jahres weiter für Wirbel. WM-Kapitän Lahm geht im Streit mit dem etatmäßigen Spielführer um die Kapitänsbinde in der deutschen Nationalmannschaft nach wie vor auf Konfrontation.

"Ich habe gesagt, dass ich gerne weiter Kapitän bleiben würde, weil mir das Amt sehr viel Spaß macht. Und daran hat sich nichts geändert", sagte der Münchner Lahm bei Sport1 vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF live) gegen Dänemark. Die Entscheidung würde letztendlich aber Löw treffen. Lahm und Ballack fehlen in Kopenhagen.

Matthäus sieht Lahm als Kapitän

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler fand in Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen prominenten Fürsprecher. "Philipp Lahm hat einen tollen Job bei der Weltmeisterschaft gemacht, hat die Mannschaft auch hinter sich stehen. Bei Michael Ballack sehe ich das nicht so, dass jeder zu ihm steht", sagte Matthäus. Für Löw sei dies "sicherlich keine leichte Entscheidung. Michael will zurückkommen. Und wenn Michael zurückkommt, gibt es diese Diskussion", führte der 150-malige Nationalspieler weiter aus.

Ballack hatte vor dem Saisonauftakt der DFB-Auswahl aber bereits unmissverständlich klargemacht, dass er sein Amt nicht freiwillig abgeben wird. "Ich gehe davon aus, dass ich Kapitän bleibe. Ich habe da auch nichts anderes gehört", sagte der 33-Jährige. Bisher habe er noch nicht mit Löw oder Lahm telefoniert: "Sie hatten Urlaub, das muss man respektieren."

Der Leverkusener kann den Vorstoß von Lahm, der erstmals vor dem WM-Halbfinale gegen Spanien (0:1) deutlich seine Ansprüche auf die Kapitänsbinde formuliert hatte, immer noch nicht nachvollziehen. "Lahm hat seine Wünsche geäußert. Ich finde es weiter unpassend, seine Äußerungen so zu tätigen. Ich war bei der WM verletzt, konnte mich nicht wehren. Aber viele Dinge werden sich wieder beruhigen", sagte Ballack.

Kein klares Bekenntnis zu Ballack