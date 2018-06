Zagreb (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei der Europameisterschaft in Zagreb das Tor zur angepeilten Medaillenrunde weit aufgestoßen. Im dritten Gruppenspiel besiegte das Team von Bundestrainer Hagen Stamm Mazedonien mit 8:7 (3:1, 3:1, 2:4, 0:1). Erfolgreichste Werfer waren Kapitän Marc Politze, Tobias Kreuzmann und Moritz Oeler mit je zwei Treffern, Julian Real und Marko Stamm steuerten je ein Tor zum Erfolg bei.

Überragender Akteur im Spiel gegen Mazedonien, das das älteste Team bei der EM stellt, war einmal mehr Torwart-Oldie Alexander Tchigir der mit zahlreichen Paraden den Sieg sicherte. Der 41-Jährige wehrte beim Stand von 8:6 einen Strafwurf ab und rettete kurz dem Schlusspfiff gegen zwei Mazedonier. "Wir haben klar geführt und dann den Vorsprung durch individuelle Fehler verspielt. Einige Spieler waren müde, aber Alexander Tchigir hat den wichtigen Sieg festgehalten", sagte Stamm.

Nach der Auftaktniederlage gegen Olympiasieger Ungarn und dem Sieg gegen Russland feierte die DSV-Auswahl in der Vorrundengruppe B damit ihren zweiten Sieg. Gegen Griechenland am Freitag und Serbien am Sonntag reicht der Mannschaft nun ein Sieg für den benötigten dritten Platz in der Gruppe. In Zagreb kämpft die Mannschaft auch um eines von insgesamt drei Tickets zur WM 2010 in Shanghai.