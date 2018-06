Inhalt Seite 1 — Azarenka erstes "Hitzeopfer" der US Open Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (SID) - Bei den US Open in New York hat die große Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 42,7 Grad Celsius auf dem Court ihr erstes "Opfer" gefordert: Die Weltranglisten-Elfte Victoria Azarenka (Weißrussland) musste nach einem Schwächeanfall völlig entkräftet und der Ohnmacht nahe mit dem Rollstuhl vom Grandstand gebracht werden. Die 21-Jährige hatte in ihrem Zweitrundenmatch gegen Gisela Dulko (Argentinien) 1:5 zurückgelegen, als sie zusammenklappte und medizinisch betreut werden musste.

Azarenka hatte in ihrem Zweitrundenmatch gegen Gisela Dulko (Argentinien) mit 1:5 und 15:30 zurückgelegen, als sie an der Grundlinie zusammenklappte. Mehrere Ballkinder, medizinisches Personal und auch Gegnerin Dulko eilten der 21-Jährigen sofort zu Hilfe. Nachdem Azarenka am Boden liegend mit Wasser versorgt und mit Eisbeuteln gekühlt worden war, erholte sie sich langsam. Die Partie konnte sie aber nicht mehr fortsetzen. "Wenn man so etwas siehst, denkst du nicht mehr an Tennis, sondern sorgst dich nur noch um das Wohl deiner Gegnerin", meinte die geschockte Dulko.

Azarenka zur Untersuchung ins Krankenhaus

Azarenka wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Turnier-Oberschiedsrichter Brian Earley wollte nicht allein die äußeren Bedingungen für den Vorfall verantwortlich machen. "Azarenka hatte Kopfschmerzen und musste deshalb aufgeben. Aber es scheint, als sei das Problem nicht in erster Linie der Hitze geschuldet", sagte Earley.

Doch bereits an den ersten beiden Tagen hatten die klimatischen Bedingungen in Flushing Meadows den Spielern zu schaffen gemacht. "Es war sehr heiß, einfach nur sehr heiß. Da muss man geduldig bleiben und auf Schatten warten", sagte der Weltranglistendritte Novak Djokovic nach dem Erstrunden-"Saunagang" gegen seinen Landsmann Viktor Troicki.

Fast alle Profis kühlen sich seit Turnierbeginn in den Wechselpausen den Nacken mit eisgekühlten Handtüchern. "Ich bin die Hitze gewohnt, ich lebe ja in Florida", witzelte Benjamin Becker (Orscholz) nach seinem Sieg in der ersten Runde gegen Daniel Brands aus Deggendorf (7:6, 7:6, 6:4).

Australian Open seit 1998 mit "Extreme Heat Policy"