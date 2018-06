Zagreb (SID) - US-Sprintstar Tyson Gay hat das Duell der beiden schnellsten 100-m-Sprinter des Jahres für sich entschieden. Beim Meeting in Zagreb schlug Gay in 9,92 Sekunden den Jamaikaner Nesta Carter, der die Jahres-Weltbestzeit von 9,78 Sekunden des ehemaligen Dreifach-Weltmeisters am Sonntag in Rieti eingestellt hatte. Carter kam in 10,07 Sekunden als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde der US-Amerikaner Mike Rodgers (10,14).

Für das überragende Resultat des Abends sorgte Kugelstoß-Weltmeister Christian Cantwell aus den USA, der mit 22,22 m seine Jahres-Weltbestleistung nur um 19 Zentimeter verfehlte. Für kroatische Heimsiege sorgten Weltmeisterin Blanka Vlasic im Hochsprung mit 2,02 m und Europameisterin Sandra Perkovic im Diskuswurf mit 65,56 m. Den Hürdensprint der Frauen entschied Weltmeisterin Lolo Jones aus den USA in 12,87 Sekunden für sich.

Beim Hammerwurf-Erfolg des Japaners Koji Murofushi, Olympiasieger von 2004, mit 79,71 m belegte der bei der EM in Barcelona in der Qualifikation gescheiterte Leverkusener Markus Esser mit 76,19 m den vierten Rang.