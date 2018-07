Lemont (SID) - Tiger Woods hat zum Auftakt des PGA-Turniers auf dem Par-71-Kurs in Lemont/Illinois Massachusetts zwei über Par gespielt und sich damit auf dem geteilten 45. Platz eingereiht. Der 34-Jährige hat das Turnier bereits fünfmal gewonnen und hatte zuletzt elf Runden nacheinander in den 60-ern gespielt. Von seinem US-Landsmann Matt Kuchar an der Spitze des Feldes trennten Woods nach der ersten Runde neun Schläge.