Los Angeles (SID) - David Beckham steht fünf Monate nach seinem Achillessehnenriss dicht vor der Rückkehr auf die Fußball-Bühne. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft könnte bereits am Samstag in der Major League Soccer (MLS) wieder für die L.A. Galaxy auflaufen und zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen. Das Team aus Kalifornien trifft vor heimischer Kulisse auf Columbus Crew.

"Vielleicht schaffe ich es zumindest auf die Bank", sagte der 35-Jährige, der am Mittwoch im Testspiel gegen Chivas USA bereits eine Halbzeit zum Einsatz gekommen war. "Nach den ersten zehn Minuten war ich ganz schön platt, aber um die 25. Minute habe ich die zweite Luft bekommen", so Beckham.

Was den Sprung in den Kader für Samstag angeht, gab sich Galaxy-Trainer Bruce Arena weniger optimistisch als Beckham: "Es ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Er ist nah dran, eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen." Beckham hatte im Frühjahr einen Achillessehnenriss erlitten, der auch seine Teilnahme an der WM in Südafrika verhinderte.