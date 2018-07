Köln (SID) - In der Bundesliga wird heute der dritte Spieltag fortgesetzt. Dabei können der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg und Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen durch Siege mit Spitzenreiter 1899 Hoffenheim gleichziehen. Im Schlagerspiel der Champions-League-Teilnehmer empfängt der deutsche Meister Bayern München den Pokalfinalisten Werder Bremen. Die weiteren Begegnungen lauten Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg gegen VfB Stuttgart.

Am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga spielt Spitzenreiter MSV Duisburg gegen 1860 München. Der FSV Frankfurt empfängt Fortuna Düsseldorf.

In der Formel-1-WM steht heute beim Großen Preis von Italien in Monza das Qualifying auf dem Programm. Im freien Training am Freitag hatte der WM-Zweite Sebastian Vettel im Red Bull Bestzeit erzielt.

Box-Weltmeister Wladimir Klitschko setzt heute seinen Schwergewichts-Titel in Frankfurt/Main aufs Spiel. Gegner des gebürtigen Ukrainers ist der US-Amerikaner Samuel Peter.

Zum Auftakt der Tischtennis-EM in Ostrau trifft Titelverteidiger Deutschland im Team-Wettbewerb der Herren auf Polen. Die Damen bestreiten als WM-Dritte ihre ersten Partien gegen Österreich und Kroatien.