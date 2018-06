Inhalt Seite 1 — Clijsters folgt Swonarewa ins Finale Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (SID) - Titelverteidigerin Kim Clijsters und Wera Swonarewa bestreiten am Samstag das Finale der mit 22,6 Millionen Dollar dotierten US Open in New York. Für die topgesetzte Caroline Wozniacki ist indes der Traum vom Glücks-Triple im Halbfinale geplatzt: Die 20-jährige Dänin verlor in der Vorschlussrunde gegen die Weltranglisten-Achte Swonarewa (Russland) 4:6, 3:6 und kassierte nach zuvor 13 Siegen in Folge erstmals wieder eine Niederlage.

Damit muss Vorjahresfinalistin Wozniacki nicht nur weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Triumph warten, sondern verpasste auch den Sprung an die Spitze der Weltrangliste. Zudem verspielte sie die Chance auf den Jackpot von insgesamt 2,7 Millionen Dollar. "Ich hatte meine Chancen. Aber ich habe einige Fehler gemacht, die ich hätte mir nicht erlauben dürfen", sagte die Wahl-Monegassin.

Clijsters besiegt Lokalmatadorin

Endspiel-Gegnerin von Wimbledonfinalistin Swonarewa, die im Achtelfinale Andrea Petkovic (Darmstadt) ausgeschaltet hatte, ist am Samstag die Belgierin Clijsters. Die 27-Jährige besiegte in einer hochklassigen Partie Lokalmatadorin Venus Williams mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Im vergangenen Jahre hatte Clijsters in New York eines der größten Comebacks der Sport-Geschichte gefeiert. Nach der Geburt ihrer Tochter Jada und einer 27-monatigen Pause krönte sie damals ihre famose Rückkehr mit ihrem zweiten US-Open-Sieg nach 2005.

Swonarewa behält die Nerven

Wozniacki zeigte im größten Tennisstadion der Welt Nerven. Während Swonarewa auf konstant hohem Niveau spielte, erlaubte sich die Dänin in den entscheidenden Phasen zu viele leichte Fehler und konnte sich diesmal nicht auf ihren Aufschlag verlassen. Nach 1:25 Stunden verwandelte die 26-jährige Swonarewa gleich ihren ersten Matchball.