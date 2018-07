Melbourne (SID) - Der australische Erstligist Melbourne Heart will den dreimaligen Weltfußballer Ronaldo verpflichten. Medienberichten zufolge bietet der Klub dem 33 Jahre alten Stürmer umgerechnet knapp 73.000 Euro pro Match. "Wir sind noch in einer ganz frühen Phase. Aber wir wissen, dass sein Vertrag bald ausläuft, und hatten bereits Gespräche in Bezug auf Ronaldo", sagte Heart-Geschäftsführer Scott Munn.

Ronaldo, 1994 und 2002 mit Brasilien Weltmeister, steht noch bis Ende 2011 in seiner Heimat bei Corinthians Sao Paulo unter Vertrag. Melbourne Heart ist der Klub der ehemaligen Nürnberger Bundesliga-Profis Gerald Sibon, Michael Beauchamp und Dean Heffernan.