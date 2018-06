Gelsenkirchen (SID) - Bundesligist Schalke 04 muss zum Auftakt der Champions League am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/Sky live) beim französischen Vizemeister Olympique Lyon wohl ohne Christoph Metzelder auskommen. Der 29 Jahre alte Verteidiger musste bei der 0:2 (0:1)-Niederlage am Freitagabend bei 1899 Hoffenheim zur Halbzeit ausgewechselt werden. "Ich weiß nicht, wie lange er nicht spielen kann. Aber er hat sich eine Leistenverletzung zugezogen, und diese Art der Verletzung dauert normalerweise 14 Tage", sagte Trainer Felix Magath.

Sollte sich diese Prognose bestätigen, würde Metzelder auch im Revierderby am 19. September (17.30 Uhr/Sky und Liga total! live) gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund fehlen. Angeschlagen ist auch Metzelders französischer Abwehrkollege Nicolas Plestan. Der Neuzugang vom OSC Lille zog sich bei seinem Bundesliga-Debüt in Hoffenheim eine Blessur am Nasenbein zu.