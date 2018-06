Oberhof (SID) - Bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften in Oberhof hat es in der Mixed-Staffel ein "totes Rennen" gegeben. Auch nach mehrmaliger Auswertung der Zielkameras lagen das bayerische Trio mit Magdalena Neuner, Michael Greis und Andreas Birnbacher und die Staffel aus Niedersachsen mit Franziska Hildebrandt, Daniel Böhm und Arnd Peiffer gleichauf und teilten sich den Titel.

Für Birnbacher, der bereits am Freitag den Einzelwettbewerb gewonnen hatte, war es an seinem 29. Geburtstag der 15. DM-Titel und die 20. Medaille bei den seit 1997 im Sommer ausgetragenen Meisterschaften. Die Titelkämpfe gehen am Sonntag mit den Massenstartrennen der Frauen und Männer zu Ende.