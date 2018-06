Köln (SID) - Die Kickers aus Offenbach haben in der 3. Liga die Tabellenführung am siebten Spieltag erfolgreich verteidigt. Durch ihren sechsten Saisonsieg mit 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger VfR Aalen behaupteten die weiter ungeschlagenen Hessen ihren Zwei-Punkte-Vorsprung auf Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock, der im Nordost-Duell bei Neuling SV Babelsberg mit 2:0 (1:0) ebenfalls seinen sechsten Erfolg feierte.

Zwei weitere Zähler zurück folgt der SV Wehen Wiesbaden nach seinem fünften Saisonerfolg mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim ebenfalls unverändert auf dem dritten Rang. Als Tabellenvierter hielt Eintracht Braunschweig durch ein 2:0 (2:0) gegen Zweitliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen Anschluss zum Spitzentrio.

In den unteren Tabellenregionen gelang den Kellerkindern Wacker Burghausen und Werder Bremen II die ersten Siege. Das bisherige Schlusslicht Burghausen siegte gegen Rot-Weiß Erfurt glücklich 1:0 (0:0) und verließ damit ebenso die Abstiegszone wie Bremen durch seinen 3:0 (1:0)-Erfolg beim VfB Stuttgart II. Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching rehabilitierte sich durch das 1:1 (0:1) gegen Zweitliga-Absteiger TuS Koblenz zumindest teilweise für seine vorherige 2:7-Blamage in Rostock.

Dynamo Dresden gelang gegen Bayern München II durch ein 3:1 (1:1) der dritte Heimsieg und rückte in die obere Tabellenhälfte vor. Gleiches schaffte Aufsteiger 1. FC Saarbrücken durch einen 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Sandhausen.

Am Bieberer Berg in Offenbach retteten die Gäste ihren Spitzenplatz erst in der Schlussphase. Nach der Führung der Kickers durch Marius Laux (79.) sorgte Olivier Occean in der dritten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten der Platzherren.

Aufgrund der Offenbacher Mühe durfte Rostock in Babelsberg zwischenzeitlich sogar vom Sprung auf Platz eins träumen. Hansa war in der Partie, zu der wegen der Einstufung der Begegnung als "gefährlich" 600 Polizeibeamte abgeordnet wurden, durch Björn Ziegenbein (9.) in Führung gegangen. Marcel Schied (61.) besiegelte Babelsbergs zweite Heimniederlage 16 Minuten nach der Pause.