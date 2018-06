Barcelona (SID) - Mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira erstmals in der Startelf hat Spaniens Rekordmeister Real Madrid den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim 1:0 (0:0) gegen CA Osasuna zeigte insbesondere Özil eine starke Vorstellung. Der ehemalige Bremer war in der 48. Minute auch am Siegtor von Ricardo Carvalho beteiligt, das er mit einem klugen Pass auf Cristiano Ronaldo einleitete. Özil wurde bei seiner Auswechslung in der 88. Minute mit viel Applaus verabschiedet.

Der ehemalige Dortmunder und Bremer Bundesliga-Profi Nelson Valdez entzauberte derweil am zweiten Spieltag Meister FC Barcelona. Der Nationalstürmer Paraguays war beim überraschenden 2:0 (1:0)-Erfolg von Hercules Alicante bei den Katalanen in der 27. und 59. Minute zweifacher Torschütze für den Aufsteiger.

Valdez war ein steter Unruheherd für die Barca-Abwehr und bewies seine Torjäger-Qualitäten. Alicante hatte sich den Transfer des 26-Jährigen im August von Borussia Dortmund 3,5 Millionen Euro Ablöse kosten lassen. Zum Meisterschafts-Auftakt hatte Barcelona noch bei Racing Santander mit 3:0 gewonnen.

In einem weiteren Samstagspiel gewann der FC Valencia 1:0 (1:0) gegen Santander. Der Niederländer Hedwiges Maduro (45.) traf zum Tor des Tages für Valencia.