Köln (SID) - 29 Jahre Erstliga-Zugehörigkeit gegen 16, oder Hertha BSC Berlin gegen Arminia Bielefeld. Die beiden Ex-Bundesligisten setzen den dritten Spieltag der 2. Bundesliga am heutigen Sonntag (13.30 Uhr, live bei Sky) im Olympiastadion Berlin fort. Die Hertha startete mit zwei Siegen optimal in das "Unternehmen Wiederaufstieg", ganz im Gegensatz zu den Arminen, die noch auf den ersten Punkt warten. Allerdings spricht die Bilanz für die Gäste aus Ostwestfalen, denn im deutschen Fußball-Unterhaus konnten die Hauptstädter gegen den DSC in vier Anläufen noch nicht gewinnen.

Duell der Aufstiegsaspiranten

Im Duell zweier Aufstiegsanwärter messen sich zeitgleich Bundesliga-Absteiger VfL Bochum und der FC Augsburg, der in der Vorsaison in der Aufstiegsrelegation an Nürnberg scheiterte. Für den VfL, dessen Motor zum Ligastart mit einem Sieg und einer Niederlage noch stotterte, ist es das erste Pflichtspiel gegen die Schwaben. Der FCA kommt mit breiter Brust an die Ruhr, schließlich gewann er seine ersten beiden Ligaspiele.

Im dritten Sonntagsspiel hat die SpVgg Greuther Fürth Alemannia Aachen zu Gast. Auch die Franken sind bisher noch ohne Verlustpunkt. Gegen die Karlstädter setzte es allerdings im Vorjahr im zwölften Duell die erste Heimniederlage.