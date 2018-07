Gelsenkirchen (SID) - Bundesligist Schalke 04 muss zum Auftakt der Champions League am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/Sky live) beim französischen Vizemeister Olympique Lyon ohne Christoph Metzelder auskommen. Der 29 Jahre alte Verteidiger musste bei der 0:2 (0:1)-Niederlage am Freitagabend bei 1899 Hoffenheim zur Halbzeit wegen Leistenproblemen ausgewechselt werden. Am Sonntag konnte der Ex-Dortmunder nur individuell trainieren.

"Das reicht nicht, er fliegt nicht mit", sagte Trainer Felix Magath nach dem Sonntagtraining. Im Flugzeug nach Lyon könnte dagegen am Montag Frank Fahrenhorst sitzen. Der ehemalige Bundesliga-Profi des VfL Bochum, von Werder Bremen und Hannover 96, der eigentlich die zweite Schalker Mannschaft unterstützen soll, trainierte erneut beim Magath-Team mit. Magath hatte den Abwehrrecken vorsorglich für die Champions League gemeldet.

Beim Training am Sonntag fehlte der neue Stürmer Klaas-Jan Huntelaar - allerdings nicht wegen einer Verletzung. "Er hatte noch ein paar Sachen in Mailand zu regeln", sagte Magath: "Er ist ja nur mit einer Hose und einer Zahnbürste angereist."