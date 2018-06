Madrid (SID) - Der frühere Straßen-Weltmeister Oscar Freire ist am Sonntag bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis vor dem Start der 15. Etappe ausgestiegen. Der Spanier will sich gezielt auf das WM-Rennen am 3. Oktober in Melbourne vorbereiten. Freire rangierte vor seinem Rückzug im Gesamtklassement der Vuelta auf dem 75. Platz.