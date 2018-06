Inhalt Seite 1 — Köln holt glanzlos ersten Dreier gegen St.Pauli Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - In Köln wurde der Karnevalsauftakt vorverlegt und Prinz Poldi gefeiert. Fünf Tage nach seiner Länderspiel-Gala konnte Lukas Podolski endlich auch im Vereinstrikot des 1. FC Köln glänzen und seinen Trainer Zvonimir Soldo vorerst aus der Schusslinie nehmen. Ohne seinen auf der Bank sitzenden Sturmpartner Milivoje Novakovic wirkte der Nationalspieler wie befreit und führte die Rheinländer als Ersatz-Kapitän und stärkster Spieler beim 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli zum ersten Saisonsieg.

Die Kölner fuhren durch das erste Bundesliga-Tor von Taner Yalcin (17.) am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga die ersten Punkte ein und sind nun punktgleich mit Aufsteiger St. Pauli. Der nach den beiden Niederlagen zum Auftakt bereits in die Kritik geratene Soldo kann damit vor den Spielen bei Meister Bayern München und gegen die beiden derzeitigen Spitzenteams aus Mainz und Hoffenheim erst einmal durchatmen. Podolski hatte am Dienstag beim 6:1 gegen Aserbaidschan im Kölner Stadion ebenfalls eine ganz starke Leistung gezeigt.

"Er ist super drauf"

"Wir hätten in der ersten Hälfte das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Die Schlussphase hat dann aber viele Nerven gekostet", sagte ein erleichterter Soldo nach dem Abpfiff. Der FC-Trainer hatte auch ein Extralob für Podolski parat: "Er ist super drauf."

Vor 50.000 Zuschauern gab die Kölner Leihgabe Thomas Kessler ihr Bundesliga-Debüt im Trikot der Hamburger. Bei den Gastgebern hatte Soldo seinen zuletzt enttäuschenden Kapitän Novakovic überraschend aus dem Team genommen. Andrezinho und der erst 18 Jahre alte Christian Clemens gaben ihr Bundesliga-Debüt.

Podolski mit viel Freiheiten ausgestattet

Die Maßnahmen zeigten Wirkung. Im ersten Durchgang boten die Kölner eine der besten Heimleistungen der jüngeren Vergangenheit. Vor allem Podolski wirkte als einzige Spitze mit allen Freiheiten wie beflügelt. Bereits in der siebten Minute schoss er den Ball ins Netz, der Abseitspfiff von Schiedsrichter Christian Dingert ließ den Jubel der Kölner Fans jedoch zurecht verstummen.