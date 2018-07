Arima (SID) - Die deutschen U 17-Juniorinnen haben sich bei der WM in Trinidad und Tobago den Gruppensieg gesichert. Das Team von DFB-Trainer Ralf Peter gewann in Arima auch das letzte Vorrundenspiel gegen Asienmeister Südkorea 3:0 (0:0). Isabella Schmid sorgte in der 72. Minute für die Führung, Lena Lotzen (76.) und Silvana Chojnowski (90.) für die Entscheidung.

Das DFB-Team hatte sich bereits nach Siegen gegen Mexiko (9:0) und Südafrika (10:1) vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert und schloss die Gruppe B nach dem dritten Sieg im dritten Spiel mit neun Punkten vor den Südkoreanerinnen (6) souverän auf Platz eins ab.