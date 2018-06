Montreal (SID) - Der Tour-Sechste Robert Gesink hat das ProTour-Rennen im kanadischen Montreal gewonnen. Der Niederländer siegte auf dem Rundkurs nach 193,6km mit vier Sekunden Vorsprung vor dem slowakischen Youngster Peter Sagan und Lokalmatador Ryder Hesjedal. Bester Deutscher war Milram-Sprinter Gerald Ciolek 14 Sekunden zurück auf Platz 23.

Die ProTour hatte in diesem Jahr erstmals Station in Kanada gemacht. Am Freitag hatte bereits der Franzose Thomas Voeckler das Rennen in Quebec gewonnen.