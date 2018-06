Frankfurt/Main (SID) - Weitsprung-Europameister Christian Reif ist zum "Sportler des Monats August" gewählt worden. Der 25-Jährige aus Ludwigshafen hatte am letzten Tag der EM in Barcelona mit der persönlichen Bestleistung von 8,47m Gold gewonnen und sich damit auch an die Spitze der Jahres-Weltbestenliste gesetzt. Für Reif stimmten 46 Prozent der rund 3800 von der Sporthilfe geförderten Athleten.

Auf dem zweiten Platz landete Schwimm-Europameisterin Silke Lippok (Pforzheim). Die 16-Jährige gewann bei ihrer ersten EM-Teilnahme in Budapest Gold mit der 4x100m-Staffel, Silber über 200m Freistil und Bronze mit der 4x100m-Lagen-Staffel. Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann), der bei der PGA Championship in Kohler seinen ersten Major-Titel holte, wurde Dritter.

Die Deutsche Sporthilfe führt gemeinsam mit dem Sportmagazin kicker und dem Beirat der Aktiven im DOSB die Online-Wahl zum "Sportler des Monats" seit 2003 durch.