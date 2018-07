Inhalt Seite 1 — "Monza glänzt wieder in rot" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monza (SID) - Vor McLaren-Pilot Jenson Button und Ferrari-Team-Kollege Felipe Massa sicherte sich der Spanier Fernando Alonso beim Formel 1 Grand Prix in Monza den Sieg. Die italienische Presse feiert das "Meisterwerk der Mechaniker". Der Sport-Informations-Dienst (SID) hat die internationalen Pressestimmen zusammengestellt.

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: "Super-Ferrari, mit einem Meisterwerk siegt Alonso beim Grand Prix in Monza vor tausenden begeisterten Fans. Ferrari feiert einen Teamerfolg, eine rote Welle, die Alonso jetzt beste Chancen auf den Titel verspricht. Dank eines Meisterwerks der Mechaniker beim Boxenstopp hat Alonso das perfekte Rennen bestritten. Eine Show in der Show, noch schöner als in den unvergesslichen Zeiten, als Schumacher einen Ferrari fuhr, der wesentlich stärker als alle anderen Rivalen war. Ferrari ist heute vielleicht weniger stark und weniger perfekt, aber menschlicher. Oder vielleicht ist einfach die Konkurrenz besser geworden."

Corriere dello Sport: "Alonso siegt in Monza vor 85.000 begeisterten Fans, die WM ist wieder offen. Fernando und Ferrari inszenieren die perfekte Show. Jetzt ist Ferrari noch voll im Rennen um die Meisterschaft. Webber ist wieder an der Tabellenspitze, doch wegen der Sturheit seines Teams, das unbedingt Vettels Interessen verteidigen will, hat er einige Punkte verloren."

Tuttosport: "Ferrari, ein Wahnsinn! Alonso feiert einen wunderbaren Sieg vor tausenden begeisterten Fans. Alonsos Erfolg in Monza stärkt die Beziehung zwischen dem Spanier und Maranello. Ferrari hat das perfekte Wochenende erlebt. Nach dem Erfolg der defensiven Strategie Ferraris vor der FIA in Paris feiert Maranello in Monza einen neuen unvergesslichen Sieg."

La Repubblica: "Fünf Piloten und drei Rennställe kämpfen unerbittlich in einem engen Raum von 25 Punkten. Ferrari siegt in Monza und stürzt sich ins große Rennen um den WM-Titel, der plötzlich wieder in greifbare Nähe gerückt ist. Trotz eines unglücklichen Starts siegt Alonso vor den begeisterten Fans. Red Bull setzt weiterhin auf Vettel, obwohl Webber mehr Punkte hat."

Corriere della Sera: "Monza glänzt wieder in rot. Es kommt nicht oft vor, dass man einem so tadellosen Rennen zusehen kann wie jenem, das Alonso bestritten hat. Red Bull hat die Kontrolle verloren. Vettel leistet seit einem Monat nichts Interessantes mehr, während Webber seit drei Monaten keinen guten Start schafft. Die WM ist dank Ferraris Verdiensten und der Fehler der Rivalen wieder offen