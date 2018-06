Inhalt Seite 1 — Millionenkredit für Hertha empört Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (SID) - Sportlich läuft es bei der Hertha nach Plan. Drei Spiele, drei Siege und ein Platz im Spitzenfeld der 2. Bundesliga. Doch ein Millionenkredit des Senats für die "Alte Dame" sorgt für Zoff. Stadtrivale 1. FC Union reagierte empört auf die Finanzspritze für den Konkurrenten und sprach vier Tage vor dem Derby offen von Wettbewerbsverzerrung.

"Wenn der Senat dem Verein mit dem höchsten Etat der Liga, der einen Sportetat von 17 Millionen Euro hat und damit sechs Millionen über dem Ligaschnitt liegt, noch mal entgegenkommt, ist das nicht verständlich", sagte Unions Präsident Dirk Zingler der Berliner Morgenpost.

2,55 Millionen für die laufende Saison

Stein des Anstoßes ist der Beschluss des Senats, Hertha die Stadionmiete zu stunden. Für die laufende Saison handelt es sich um 2,55 Millionen Euro. Derzeit stottert Hertha die gestundete Summe aus dem Vorjahr ab und muss noch rund eine Millionen Euro zahlen. Nur durch den Kredit soll der mit rund 35 Millionen Euro verschuldete Ex-Bundesligist die Lizenz für die laufende Saison erhalten haben.

Zingler sieht darin einen Affront. Der Stadt-Rivale hätte seine Finanzen aus eigener Kraft aufbessern müssen. So habe es für Angreifer Adrian Ramos ein Angebot über drei Millionen Euro von 1899 Hoffenheim gegeben, das Hertha ausschlug. Mit Blick auf das Derby sagt Zingler: "Wenn Ramos bei uns Tore macht, weil Hertha ihn nicht verkaufen musste, ist das ein direkter Eingriff in die sportliche Rivalität in Berlin."

Heftige Kritik am Berliner Senat

Zingler wollte Hertha selbst keinen Vorwurf machen, fuhr aber gegen den Senat schwere Geschütze auf. Die Politik agiere 20 Jahre nach dem Mauerfall immer noch wie ein West-Berliner Senat. "Das macht mich nur noch ärgerlicher und bestätigt das Misstrauen vieler Bürger aus dem ehemaligen Ostberlin, dass immer noch mit zweierlei Maß gemessen wird."