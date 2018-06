Berlin (SID) - Arthur Abrahams für den 2. Oktober in Monaco geplanter Boxkampf im Super-Mittelgewicht gegen Carl Froch im Rahmen des Super-Six-Turniers wurde abgesagt. Der Engländer kann wegen Rückenproblemen nicht antreten. Wie Abrahams Management am Montag mitteilte, soll der Kampf noch in diesem Jahr in Monaco nachgeholt werden.

Abraham und sein Trainer Uli Wegner wurden von der Absage überrascht. "Wir sind sauer. Froch will dem Kampf gegen Arthur aus dem Weg gehen", sagte Wegner.

Abrahams Management wollte am Montag in Monaco die örtlichen Medien mit einer Pressekonferenz auf den Kampf einstimmen, ehe Froch seinen Rückzug bekannt gab. "Wir müssen diese Entscheidung jetzt erst einmal akzeptieren", sagte Pressesprecher Johannes Berendt von Abrahams Promoter Wilfried Sauerland.

Streit um Austragungsort

In den vergangenen Monaten hatte es bereits Streit um den Austragungsort gegeben. Abraham wollte in Deutschland boxen, Froch drängte auf einen Kampf in England. Schließlich einigte man sich auf einen Fight im Fürstentum.

Um sicher ins Halbfinale des Super-Six-Turniers vorzustoßen, hätte Abraham gegen Froch einen Sieg benötigt. Der gebürtige Armenier hatte in der ersten Runde des Turniers den Amerikaner Jermain Taylor K.o. geschlagen. Danach verlor er allerdings durch Disqualifikation gegen Andre Dirrell (USA).

Nach der Absage von Froch ist der weitere Verlauf des erstmals ausgetragenen Turniers fraglich. Zuletzt war schon WBC-Weltmeister Mikkel Kessler ausgestiegen. Der Däne hatte Ende August wegen einer Augenverletzung seinen für den 25. September terminierten Kampf gegen Allan Green (USA) sowie alle weiteren Auftritte in der Box-Serie abgesagt.