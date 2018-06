Lyon (SID) - Olympique Lyon muss zum Auftakt der Champions League gegen Schalke 04 am Dienstag (20.45 Uhr/live bei Sky) auf Linksverteidiger Aly Cissokho verzichten. Der 23-Jährige laboriert immer noch an einer Oberschenkelverletzung, die er am 21. August beim Spiel in Brest (0:1) erlitten hatte. Lyon muss außerdem auf den gesperrten Brasilianer Cris und den ebenfalls verletzten Cesar Delgado verzichten.