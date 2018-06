Bern (SID) - Schon vor dem ersten Auftritt in der Champions League hatten die drei Vertreter aus der Bundesliga und die restlichen 29 Vereine in der europäischen "Königsklasse" eine Mindesteinnahme von 7,2 Millionen Euro sicher. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit. Neben Vorjahresfinalist Bayern München treten auch Vizemeister Schalke 04 und Pokalfinalist Werder Bremen in dieser Saison in der Champions League an. Der Sieger der "Königsklasse" erhält garantiert 26,7 Millionen Euro. Die Bayern hatten in der vergangenen Austragung knapp 60 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 746,4 Millionen Euro ausgeschüttet.