Lissabon (SID) - Diego Maradona möchte neuer Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft werden. Die argentinische Fußball-Ikone würde Nachfolger von Carlos Queiroz werden, den der portugiesische Fußball-Verband (FPF) vergangene Woche entlassen hatte.

"Es ist wahr. Diego und ich haben darüber gesprochen und das Projekt interessiert uns. Diego ist bereit, aber ist bis jetzt noch nicht angesprochen worden", sagte Maradonas Assistent Alejandro Mancuso.

Neben Maradona, den das Viertelfinal-Aus gegen Deutschland (0:4) bei der WM in Südafrika den Job als Chefcoach der Argentinier gekostet hatte, werden dessen Landsmann Jose Pekerman und der ehemalige Mexiko-Trainer Javier Aguirre als mögliche Kandidaten gehandelt.

Portugal muss nach einem Fehlstart in die Qualifikation mit einem 4:4 gegen Zypern und dem folgenden 0:1 in Norwegen um die Teilnahme an der EURO 2012 bangen.