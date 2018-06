Hamburg (SID) - Der deutsche Ex-Meister VfL Wolfsburg wird sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am 26. Oktober (19.00 Uhr/live bei Sky) beim Hamburger Oberligisten SC Victoria am Millerntor austragen, Heimstätte des Ligarivalen FC St. Pauli. Die Flutlichtanlage im Stadion an der Hoheluftchaussee in Hamburg-Eimsbüttel reicht für eine TV-Übertragung nicht aus. Die Amateure hatten in der ersten Runde überraschend den Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 ausgeschaltet.