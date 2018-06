Bern (SID) - Ohne Spitzenspieler Roger Federer kämpft das Schweizer Davis-Cup-Team am Wochenende in Astana gegen Gastgeber Kasachstan gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Der 16-malige Majorsieger begründete seine Absage mit großer Müdigkeit. Federer war in der vergangenen Woche im Halbfinale der US Open in einem Fünfsatz-Krimi am Serben Novak Djokovic (7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 5:7) gescheitert.