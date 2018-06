Inhalt Seite 1 — Heynckes fordert Trotzreaktion von Bayer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (SID) - Ohne Michael Ballack, ohne Spielmacher Renato Augusto und ohne Rückenwind aus der Bundesliga kehrt Bayer Leverkusen nach 889 Tagen auf die internationale Fußball-Bühne zurück. Ausgerechnet vor dem Europa-League-Auftakt gegen Rosenborg Trondheim heute (19.00 Uhr/live bei Sat.1 und Sky) sind die Vorzeichen unterm Bayer-Kreuz alles andere als rosig. Trotzdem fordert Trainer Jupp Heynckes nach den Enttäuschungen in der Liga eine Trotzreaktion: "Wir müssen besser spielen als zuletzt, mannschaftlich geschlossener, mit mehr Spielfreude und Leidenschaft. Rosenborg wird ein großer Prüfstein für uns."

Wohl wahr, ein Sieg gegen den norwegischen Rekordmeister sollte es dabei schon sein, ansonsten steht die Werkself vor dem Duell bei Titelverteidiger Atletico Madrid in zwei Wochen bereits unter Druck. "Diese Gruppe ist eine große Herausforderung. Da müssen wir unser ganzes Leistungsvermögen abrufen. Aber wir wollen in die nächste Runde", formuliert Bayer-Sportchef Rudi Völler vor die Marschroute.

Ballack und Augusto fehlen

Doch die Ausgangslage könnte besser sein. Nicht nur der Ausfall von Mittelfeldstar Ballack wegen seiner Fraktur im Schienbeinkopf für mindestens sechs Wochen schmerzt, auch Renato Augusto steht wegen Patellasehnenproblemen nicht zur Verfügung. Auch ein Comeback von Kapitän Simon Rolfes kommt noch nicht in Frage und der Schweizer Nationalspieler Tranquillo Barnetta ist nach seiner fiebrigen Infektion noch kein Thema für die Startelf.

So fehlt Heynckes nahezu sein komplettes Mittelfeld, nun sollen es die Jungen um Ballack-Ersatz Lars Bender, Sidney Sam und Nicolai Jörgensen richten. "Ich muss jetzt die Mannschaft finden, die in die Erfolgsspur zurückfindet", sagt Heynckes nach dem schwachen Bundesliga-Start. In den ersten drei Bundesliga-Spielen sprangen nur vier Punkte heraus, und bei acht Gegentreffern in den letzten 180 Minuten offenbarte insbesondere die Leverkusener Hintermannschaft ungewohnte Schwächen.

Helmes: "Wir haben zu viele Gegentore bekommen"

"Wir haben zu viele Gegentore bekommen", bemängelt auch Stürmer Patrick Helmes: "Wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass wir hinten stabil sind. Daran müssen wir gegen Trondheim arbeiten. Wenn wir alle richtig anpacken, werden wir das auch schaffen."