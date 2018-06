Köln (SID) - In der Europa League sind drei Bundesliga-Teams am ersten Spieltag der Gruppenphase im Einsatz. Bayer Leverkusen empfängt Rosenborg Trondheim, der VfB Stuttgart trifft auf die Young Boys Bern und Borussia Dortmund tritt in der Ukraine bei Karpaty Lwiw an.

Der elfmalige Tischtennis-Europameister Timo Boll startet bei der EM in Ostrau die Jagd auf die nächste Goldmedaille. Die Einzel- und Doppelwettbewerbe gehen los.