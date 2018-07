Frankfurt/Main (SID) - Der Wettskandal hat offenbar eine weitere Sperre gegen einen Amateurfußballer nach sich gezogen. Nach Information des Fachmagazins kicker ist der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler Fasil Yemane vom ASV Neumarkt aus der Bezirksoberliga Mittelfranken Süd vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ein Jahr gesperrt worden. "Das Verfahren ist formal noch nicht abgeschlossen", sagte DFB-Sprecher Ralf Köttker.

Yemane wird zur Last gelegt, dass er sich 2009 von der Wettmafia anwerben ließ, um Spieler aus seiner gemeinsamen Zeit in der Jugend des 1. FC Nürnberg für Manipulationen zu gewinnen. Unter anderem sei er am 5. November 2009 mit einem Auftraggeber nach Erfurt gereist, um sich dort mit drei Spielern vom Drittligisten Rot-Weiß Erfurt zu treffen. Dabei soll der Wettpate eine Plastiktüte mit 70.000 Euro Bargeld bei sich getragen haben.

Manipulationsverdacht gegen Erfurt vom Tisch

Die Erfurter Spieler wandten sich an ihren Verein sowie an den DFB und gehen deshalb straffrei aus. Die Verfahren gegen sie werden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Damit soll auch der Manipulationsverdacht gegen zwei Spiele von Erfurt vom Tisch sein.

Das ARD-Magazin Fakt hatte zuletzt von 54 statt der zunächst vermuteten 32 Begegnungen berichtet, die unter Manipulationsverdacht stehen. Betroffen sind Spiele von der 2. Bundesliga bis in den Juniorenbereich. In keinem anderen Land ist die Zahl der Spiele nach Angaben der ermittelnden Bochumer Staatsanwaltschaft derart hoch.

Am 6. Oktober soll der erste Prozess zu dem Wettskandal vor dem Landgericht Bochum beginnen. Beim DFB-Sportgericht sind aktuell 16 laufende Verfahren anhängig. 15 richten sich dabei gegen Spieler, ein Verfahren läuft gegen den Schiedsrichter Cetin Sevinc, der bereits seit Dezember 2009 vom Verband mit einer Schutzsperre belegt ist.