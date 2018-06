Köln (SID) - Kickers Offenbach hat mit der ersten Saisonniederlage die Tabellenführung in der 3. Liga verloren, Hansa Rostock übernahm die Spitzenposition. Die Hessen verloren 1:3 (0:1) bei Rot-Weiß Erfurt, während dem Zweitliga-Absteiger ein 1:1 (1:1) gegen Wacker Burghausen zum Sprung auf Platz eins reichte.

Auf den dritten Platz verbesserte sich Jahn Regensburg durch ein 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Die anderen Verfolger blieben sieglos: Der SV Wehen Wiesbaden schaffte nach nur ein 2:2 (1:1) gegen Dynamo Dresden. Eintracht Braunschweig musste sich beim Tabellenletzten VfR Aalen mit einem 0:0 zufrieden geben.

Aus dem Tabellenkeller kletterte Rot Weiss Ahlen mit einem 3:0 (2:0) gegen Carl Zeiss Jena. Auch der VfB Stuttgart II schob sich mit dem 1:0 (1:0) beim SV Sandhausen ins Tabellenmittelfeld. Die TuS Koblenz verbesserte sich durch das 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger SV Babelsberg auf den siebten Rang.

Ausgerechnet der Ex-Offenbacher Nils Pfingsten-Reddig holte den OFC von der Tabellenspitze. Der 28-Jährige verwandelte einen Foulelfmeter zum hochverdienten 1:0 für Erfurt (40.), nachdem Martin Hauswald im Strafraum von den Beinen geholt worden war, und erhöhte in der Schlussphase (76.). Die Kickers hatten Glück, dass Hauswald kurz vor dem Pausenpfiff nur die Latte traf (45.). Der Anschlusstreffer durch Olivier Occean kam zu spät (84.). Olivier Caillas beseitigte die letzten Zweifel (90.).

Vor 12.000 Zuschauern in Rostock ging Burghausen überraschend durch Eric Agyemang in Führung (18.). Marcel Schied erzielte kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich für den Zweitliga-Absteiger (42.). In Regensburg bescherte Tobias Schweinsteiger den starken Gastgebern das 1:0 (43.). Marc Schnatterer egalisierte für die in der zweiten Halbzeit verbesserten Gäste (66.). Doch Jerry Opoku-Karikari sicherte Jahn den Sieg (77.).

Wiesbaden reichten zwei Treffer von Martin Abraham (7. und 80.) nicht zum Sieg gegen Dresden. Für Ahlen war Matthew Taylor mit zwei Toren der Matchwinner (41. und 76.).

Nicht von der Stelle kommen die 2. Mannschaften des deutschen Meisters Bayern München und von Werder Bremen. Die "kleinen Bayern" mussten sich gegen den 1. FC Saarbrücken mit einem 0:0 begnügen, die Bremer Reserve verlor gar mit 1:3 (0:0) gegen die SpVgg Unterhaching.