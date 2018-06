Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg hat dank Spielmacher Diego seine Talfahrt in der Bundesliga beendet. Der Brasilianer führte die "Wölfe" mit seinem Fallrückzieher im Niedersachen-Derby gegen Hannover 96 zum 2:0 (0:0)-Sieg und sorgte dafür, dass der VfL nach zuvor drei Niederlagen ein erstes Erfolgserlebnis feiern konnte. Hannover indes kassierte am vierten Spieltag die erste Niederlage und wurde nach seinem überraschenden Höhenflug auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Vor 30.000 Zuschauern in der ausverkauften Wolfsburger Arena war Neuzugang Diego der Mann des Spiels. Bereits nach vier Minuten hatte der kleine Brasilianer wegen Meckerns die Gelbe Karte gesehen. In der 49. Minute hatte er bei einem Zweikampf mit Hannovers Konstantin Rausch Glück, dass WM-Schiedsrichter Wolfgang Stark nicht Gelb-Rot zückte. Sechs Minuten später war er dann mit einem Fallrückzieher am Fünfmeterraum zur Stelle und brachte sein Team in Führung. Für die Entscheidung sorgte Kapitän Edin Dzeko (67.).

Nach der Führung der Gastgeber wurde das Spiel zusehends hektischer, überharte Zweikämpfe prägten die Partie. Die Hannoveraner Fans waren mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Stark nicht einverstanden und zündeten aus Protest Feuerwerkskörper an. Auch Diego stand bei den harten Attacken immer wieder im Fokus. Zunächst wurde er nach einem Zweikampf mit Constant Djakpa an der Seite verletzt. Kurz darauf musste er in der 64. Minute endgültig verletzungsbedingt den Platz verlassen.

Traumduo Dzeko und Grafite von Beginn

Erstmals in der laufenden Saison setzte Wolfsburgs Coach Steve McClaren von Beginn an auf das frühere Traumduo Dzeko und Grafite. Zumindest der Bosnier Dzeko wirkte beflügelt und setzte mit zwei Kopfbällen nach Flanken von Marcel Schäfer (8.) und Diego (10.) die ersten Ausrufezeichen.

Hannover konnte sich nur selten vom Druck der Gastgeber befreien und wurde lediglich durch Standardsituationen gefährlich. Wolfsburg hingegen suchte die Offensive. Diego (15.) prüfte Keeper Florian Fromlowitz mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz. Allerdings klappte es bei den Gastgebern nicht immer mit der Abstimmung. In der 16. Minute stieß Grafite Mitspieler Thomas Kahlenberg zu Boden, nachdem dieser ihm kurz zuvor den Ball vom Schuh gespitzelt hatte.

McClaren hatte im Vergleich zum letzten Spiel beim 0:2 in Dortmund gleich auf vier Positionen umgestellt. Auf der rechten Seite in der Viererkette spielte Nationalspieler Sascha Riether nach überstandender Oberschenkelverletzung, musste aber in der 39. Minute wieder ausgewechselt werden. Im Mittelfeld rückten Debütant Thomas Kahlenberg und Makoto Hasebe in die Startelf, vorne durfte erstmals in der laufenden Saison Grafite von Beginn an ran.