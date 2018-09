Berlin (SID) - Der frühere Europameister Thomas Ulrich steigt notgedrungen wieder in den Box-Ring. Weil von seinen Millionen-Börsen offenbar fast nichts mehr übrig ist, gibt der 35-Jährige am 9. Oktober in Hamburg sein Comeback. Für eine Gage von rund 15.000 Euro boxt Ulrich im Supermittelgewicht gegen Daniel Regi (Ungarn). Das berichtet die Bild am Sonntag.

Der ehemalige Halbschwergewichts-Europameister Ulrich hatte seine Karriere Mitte Juli 2009 offiziell beendet, nachdem er vier Monate zuvor einen schweren K.o. erlitten hatte. Mit Hilfe von Ex-Profi Ali Yildirim will er nun wieder ganz nach oben. "Wenn es jetzt nicht klappt, kann ich einpacken. Ich weiß, dass es meine allerletzte Chance ist", sagte Ulrich.

Psychisch labil

Der Berliner galt einst als großes Talent, scheiterte jedoch an der eigenen Psyche. Einmal unterbrach er tagelang die Vorbereitung auf einen Kampf, weil sein Stubenhase "Bunny" gestorben war. Ulrich suchte Hilfe bei einem Psychologen: "Dadurch überwinde ich die privaten Probleme. Jetzt bin ich alle Laster los, frei im Kopf."

Ulrich war 1996 nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Atlanta als Profi zur Universum Box-Promotion in Hamburg gegangen. Der Blondschopf sollte als neuer deutscher Star aufgebaut werden. Im Oktober 2005 erlitt er in seinem ersten und auch einzigen WM-Kampf gegen den Polen Tomasz Adamek eine schwere K.o.-Niederlage, von der er sich im Grunde nie mehr richtig erholte.